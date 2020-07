SOYONS DE BONS SÉNÉGALAIS !

Depuis quelques temps, des acteurs politiques du pouvoir et de l’opposition ont confisqué l'attention des Sénégalais en échange d'une amplification inédite de discours malsains, névrotiques et dangereux pour l'éducation de notre jeunesse. L'on dit que la parole entraine, l'exemple enseigne. Pourtant, il n'y a qu'une année seulement plus exactement en Février 2019, les Sénégalais ont donné aux paroles du Général De Gaulle une portée prophétique : " la parole du peuple c'est la parole du souverain ".



N'est-il pas vrai que c'est sous les plumes de thuriféraires haineux que j'ai appris comment l'existence d'un homme s'est transfigurée en destin, par la grâce du Tout Puissant.



Pour ma part, c'est dans ce contexte de clair-obscur imposé par une conjonction d'aléas exogènes que je réalise à quel point j’ai une foi inébranlable aux stratégies initiées par le président Macky Sall pour faire face et organiser la résilience sur tous les fronts. Ma confiance en sa capacité de pouvoir relever le défi de surmonter les crises multiformes et complexes n’a jamais souffert d’aucune ambiguïté.



En dépit des soubresauts centrifuges qui témoignent de l'avidité, mais aussi de la panique des nouveaux adversaires, mon engagement aux côtés de mon leader Macky Sall est plus que jamais constant et irréversible.



Ma conviction forte adossée à son noble ambition de faire émerger le Sénégal me fonde à reconnaitre sans aucun partisanisme unanimiste que ses postures sont les bonnes et les jeunesses sénégalaises se reconnaissent dans ses options managériales pour sauver le République et mener le Sénégal vers les berges du mieux- être économique et social.



Loin de réagir aux excitations du dehors et du dedans, il dispose les forces actives dans l'appropriation des acquis déjà engrangés, la défense des objectifs planifiés et dans la riposte face à la menace virale qui malmène l'appareil productif national.



Aujourd'hui plus qu'hier, il existe une dimension futuriste dans la démarche du président Macky Sall qui suscite en nous, sans cesse, plus de respect et d'espoir.



Jeunes du Sénégal, je persiste à penser qu'il nous est absolument nécessaire d'entendre ce qui se dit dans cette pédagogie politique rendue inaudible, au moins pour que nous ayons accès aux possibilités de l'éthique à laquelle elle entend nous initier.



Aujourd'hui encore notre engagement, autonome et réfléchi, s'élève au-dessus des défaillances apparentes du présent pour mieux se tremper dans l'action collective à laquelle il nous invite pour bâtir le Sénégal de nos rêves et construire de bons Sénégalais.





ABDOULAYE DIEYE, PRESIDENT DU MOUVEMENT SIGGI JOTNA.