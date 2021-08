SOUVENIRS : 9 août 2005 – 9 août 2020

15 ans déjà que Awa Cheikh GUEYE, Ndèye Oury GUEYE et Babacar SARR ont été brutalement arrachés à l’affection de leurs époux, enfants, petits-enfants, parents et amis.

Puisse ALLAH SWT leur accorder une place dans les plus hauts degrés du Paradis. Amiinn Yaa Raaby.

Al Fatiha + 11 Ikhlass + Salatul Fatiha