SOUVENIR : Madické Niang se souvient de sa rencontre avec Serigne Abdou Lahad Mbacké...

En revisitant mes souvenirs lointains d’étudiants, je me suis retrouvé nez à nez avec cette photographie qui date de 1977 lorsque, à l’époque, alors âgé de 24 ans, nous effectuions, mes camarades et moi-même : le premier Ziar des étudiants Mourides auprès de Serigne Abdoul Lahad Mbacké le vénéré guide et troisième khalife général des Mourides.



Ces moments sont inoubliables, car, le Saint homme qu’il était ne cessait de nous transmettre les valeurs cardinales d’une bonne éducation mais aussi ses prières, pour une réussite dans cette vie mais aussi dans l’Au-delà. Mes pensées pieuses et nostalgiques vont vers lui. Qu’Allah Décuple sur lui éternellement encore et sa grâce et sa lumière.



Dieureudieuf Seriñ Tuuba !



Jam aek khewël !

#BayeLahad

#Souvenir