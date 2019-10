SOUTIEN AUX HÔPITAUX DE TOUBA / Serigne Cheikh Abdou Bali : « Le Président Macky Sall nous a instruit d'être aux côtés des populations et de nous enquérir de leurs préoccupations »

À la tête d'une forte délégation baptisée "Caravane Solidarité Safar'' qui a eu comme premier programme de soutenir les structures sanitaires de la commune de Touba et de la prison de Mbacké, Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké a choisi de faire personnellement le parcours pour, dit-il, s'enquérir des préoccupations des personnels de ces structures, des malades et des prisonniers qui séjournent à la geôle de Mbacké.



Avec par devers lui un arsenal de produits alimentaires et antiseptiques, le ministre conseiller du Président de la République confiera agir sur proposition de la Jeunesse républicaine qui recoupe (admirablement bien) d'avec le souhait du Président Macky Sall qui a instruit ses collaborateurs de se rapprocher davantage des populations. ''L'initiative émane des jeunes du parti. J'ai tout de suite compris que c'était une idée pertinente. C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité sur moi de faire le tour de ces structures sanitaires. Cela nous a permis de nous enquérir de leurs conditions de séjour. Le Président Macky Sall souhaite que nous allions auprès des populations, nous enquérir de leurs préoccupations et nous atteler à trouver les solutions idoines. Nous sommes là pour les populations. Touba rencontre certes des difficultés dans le secteur de la santé, mais vous n'ignorez pas qu'un hôpital est en train d'être construit à Touba et que des travaux s’opèrent au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeïni. Nous espérons que ces travaux s'achèveront dans un an. Mais en attendant, nous avons l'obligation de faire ce que nous pouvons."



À Djémoul, Mamadou Dieng, le médecin-chef du district sanitaire manifestera à l'endroit de la délégation toute sa satisfaction non sans signaler que le Mbacké-Mbacké a, à plusieurs reprises, doté certaines structures sanitaires d'ambulances de manière discrète. ''Votre venue dans le centre de santé Serigne Mbacké Madina est une baume au coeur pour tout l'hôpital, ses malades, son personnel et pour les malades. Vous êtes le premier à consentir un tel geste. Vous savez comme nous que les hôpitaux ont absolument besoin des produits détergents. Je signale que Cheikh Abdou n'en est pas à son coup d'essai. Il a, en effet, offert à plusieurs postes de santé des ambulances sans jamais le dire.''





La délégation s'est ensuite dirigée à Darou Marnane et Touba 28 avant d'atterrir à Ndamatou où le Directeur de l'hôpital, Mamadou Moustapha Sourang a déclaré son satisfecit. ''C'est un honneur que vous nous faites en venant ici, même si ce n'était que pour nous demander comment fonctionnait l'hôpital en cette veille de Magal, cela nous aurait suffi. Maintenant, quant à amener ce soutien, soyez certain que nous sommes très heureux. Mais, c'est un geste qui n'est pas nouveau.''



Les jeunes Républicains, qui portent désormais le sobriquet de ''Jambars de Serigne Cheikh Abdou", féliciteront leur leader, qui disent-ils, a consenti beaucoup d'efforts à leur endroit et principalement pour ceux d'entre eux qui sont des étudiants.