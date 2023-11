SOSEPED : 4èmes journées de périnatalogie du 17 au 18 novembre

Durant deux jours, du 17 au 18 novembre, la société sénégalaise de Pédiatrie (SOSEPED) organise ses 4èmes journées de Périnatalogie, cette fois-ci dédiée à la prise en charge des nouveau-nés de faible poids de naissance (FPN).

Pour ces 4èmes journées de Périnatalogie, la SOSEPED a opté pour la prise en charge des nouveau-nés de faible poids de naissance (FPN), avec pour sous-thème : Cardiologie et nutrition. Une cible qui "pose beaucoup de problème", selon les propos de la présidente Ramatoulaye Diagne Guèye, soucieuse du taux de mortalité néonatale qui reste élevé par rapport aux objectifs fixés pour l'année 2030. "Au Sénégal, sur les 20 millions d'enfants qui naissent, une bonne proportion sont des nouveau-nés de faible poids de naissance et parmi eux, beaucoup sont des prématurés", révèle-t-elle avant d'ajouter : "Même s'ils survivent, si la prise en charge n'est pas adéquate, ils peuvent être victime de complication qui pourraient à long terme impacter sur leur devenir...

En effet, les FPN représentent une véritable problématique de santé publique avec des conséquences à court et long terme affectant le capital humain futur de toute société. La survie, la croissance et le développement optimal de ces bébés restent un défi majeur dans des pays à ressources limitées comme le Sénégal. "Il faut des soins mères kangourous, c'est une alternative très séduisante", conseille madame Ramatoulaye Diagne Guèye. Avec un recours plus systématique à la corticothérapie, au sulfate de Magnésium et à l'antibiothérapie en cas de prématurité, la morbidité postnatale aurait de grande chance de réduire.