SORTIE DU PRÉSIDENT SALL / Habib Ndao trouve que le Chef de l'État n'a commis aucune erreur de communication

En déclarant qu'il lui revenait le loisir de déterminer le moment et l'opportunité ou non de la grâce à accorder à Khalifa Sall, le Président de la République s'est attiré les foudres de certains leaders du Sénégal. Câblant Dakaractu, le DG de l'OSQF a tenu à dire que son mentor n'a commis aucune erreur de communication. ‘' Assurément la dernière sortie du Président de la République sur la grâce présidentielle, pouvoirs constitutionnellement (art 47) attribués à lui et à lui seul a fait l’objet de beaucoup de commentaires « d’experts » en com, en tout genre. Si on fait une extrapolation tautologique de l’esprit des rédacteurs de la constitution, nul ne peut commenter ou orienter l’usage de ce pouvoir sauf lui et lui seul '’, dira-t-il d'emblée.



Habib Ndao de regretter que certains se hasardent à évaluer le Chef de l'État sans maîtriser les tenants de sa déclaration. '' N’évaluons pas le Président de la République actuel comme ses prédécesseurs quand il communique. Si vous ignorez les raisons de ses sorties médiatiques, vous ne pouvez pas commenter de manière scientifique et objective sa communication. Connaissant l’homme Macky plein de retenue, de sagesse, modeste et hautement structuré, à mon humble avis il n’a jamais fait d’erreur communicationnelle depuis son ascension à la magistrature suprême, cependant il a été souvent mal compris et ses sorties travesties par les personnes que cela n’arrange pas. ''



Le DG de l'OQSF et membre de ''.Doomi-Reewmi '' de poursuivre. '' Avec tout son parcours et sa connaissance de l’homo senegalensis, de notre culture et de l’écosystème dans lequel nous évoluons, penser que certaines de ses sorties sont mal venues n’est pas conforme à la vérité. Cela relève d’une volonté manifeste de nuire orchestrée par une certaine frange de politiques, d’activistes ou d’activés ''. Il souhaitera plus de retenue dans les commentaires, parfois maladroits et désobligeants.



'' Evaluons les choses avec lucidité et objectivité, le Président Macky a-t-il déjà fait une sortie qui a eu un impact négatif sur le fonctionnement des pouvoirs publics, sur les institutions de la République, sur ses engagements internationaux qui a compromis la sécurité du pays ou mis en danger l’unité nationale ou qui a fait fuir nos partenaires ou investisseurs potentiels ? Que nenni.

Il faut voir dans sa communication une volonté d’humaniser la fonction présidentielle et de parler au peuple comme un Président « normal » Nous avons élu et réélu un homme qui sait où il va, ce qu’il fait et qui comprend quelles sont les solutions idoines pour non seulement régler les urgences énergétiques, éducationnelles, agricoles, sanitaires, sécuritaires, alimentaires, employabilité que nous avons héritées de l’ancien régime, mais propulser notre pays sur les rampes de l’émergence ''.