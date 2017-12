SORTIE DES PRO KHALIFA CONTRE LE MACKY : Ablaye Khouma apporte la réplique à Gadiaga

Après sa sortie musclée contre le Macky pour protester contre l’incarcération de Khalifa, Diockel Gadiaga un pro Khalifa a essuyé de vives critiques au sein de la mouvance présidentielle. La jeunesse républicaine de Kaolack est montée au créneau pour le remettre à sa place. Le responsable de l’APR dans le département de Kaolack, Ablaye Khouma de dégoupiller sa grenade sur Gadiaga et son mentor : ‘’il n'existe aucune motivation ou soubassement politique dans la procédure qui a valu au maire de Dakar, Khalifa Sall, d'être écroué. Il faut que Gadiaga les gens arrêtent de manipuler les sénégalais qui sont loin d'être dupes. "Il n'y a rien de politique dans cette affaire Khalifa Sall. Le fait est qu'il a bel et bien volé l'argent du contribuable sénégalais. Et pour ça, il doit rembourser jusqu’au dernier centime. En réalité, ce sont les populations de Dakar qui devraient engager des poursuites contre leur maire pour avoir détourné leur argent", déclare-t-il, avant d’ajouter : Khalifa Sall, malgré sa posture politique, reste un justiciable comme tous les autres citoyens. Par ailleurs, le responsable «républicain" à Kaolack souligne que Diockel Gadiaga en tant qu'ancien responsable domanial de Kaolack doit être audité pour faire la lumière sur le foncier à Kaolack.