SOPHIE NDIAYE CISSOKHO : « Si les 50 milliards ne sont pas directement injectés sur les denrées, c'est certain que... »

De la décision du Président de la République de mettre en place un fonds de 50 milliards de francs Cfa pour soulager les populations des désagréments que provoqueront la covid-19, l'état d'urgence et les autres mesures qui pourraient avoir lieu, Madame Sophie Ndiaye Cissokho ne retient qu'une chose : le Chef de l'État a su trouver la potion magique qui pourra lui permettre de mettre un terme à la maladie du Coronavirus tout en permettant au peuple Sénégalais de vivre tranquillement la transition.



Seulement, pour la chargée de l'animation et de la propagande de l'Apr, les 50 milliards gagneraient à être directement injectés au niveau des denrées au souci de les voir influer sur leur tarification. " Je souhaite que cette manne financière soit donnée à Unacois-Jappo. C'est, à mon avis, le seul moyen de voir toutes les populations en bénéficier. Les denrées de première nécessité seront plus accessibles sur le marché et le Président ne risquera pas de voir l'argent être partagé suivant des critères pas obligatoirement à la portée de tout le monde ". Elle poursuit : " Un mauvais partage pourrait être aussi nocif que le covid-19".