SONKO RÉVÈLE : « Macky veut faire de Mansour un milliardaire, lui baliser le chemin du Palais parce qu'il ne fait confiance ni à... »

Faire, d'abord de Mansour Faye un milliardaire pour ensuite lui baliser le chemin qui mène au Palais, voilà qui serait l'ambition du Président Macky Sall. C'est du moins l'avis de Ousmane Sonko.



Dans une déclaration retransmise en direct via sa page Facebook, le leader de Pastef a tenu à "éveiller les consciences sur ce projet" du Chef de l'État qui porte sur un homme qui a mal géré partout où il est passé. "Mansour Faye, tu n'échapperas pas à la reddition des comptes. Il est le responsable de tous les maux dont souffrent les Sénégalais. C'est lui qui a donné notre eau à Suez. C'est lui qui gérait les 750 milliards de l'assainissement. Le budget de 1.000 milliards dégagés pour l'achat des vivres dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid19. Et Macky Sall est le seul responsable. Il travaille à lui baliser le chemin qui mène au palais puisqu'il n'a confiance ni à Amadou Ba, ni à Mimi Touré etc... "



Toujours soucieux de laver son honneur, Ousmane Sonko précisera n'avoir jamais essayé de négocier quoi que ce soit avec les tenants du pouvoir. "Depuis 2014, je n'ai rencontré aucun responsable politique Apériste mis à part Macky Sall et c'est lorsqu'il m'avait fait venir, en même temps que les autres leaders politiques de ce pays, pour discuter relativement à la pandémie".



Il dira avoir accusé trop de coups bas qui vont de la polémique sur les impôts des députés à la vidéo truquée dans laquelle il promet de mettre terme aux cérémonies religieuses un fois élu Président de la République en passant par l'affaire ayant débouché à sa radiation, l'affaire de Almadies 2, celle de Tullow Oil, la déclaration de Sory Kaba l'accusant d'être financé par les Russes, le dossier sur les 94 milliards etc...



Il conclut : "S'ils avaient quelque chose de compromettant contre moi, aujourd'hui je serais déjà en prison!"