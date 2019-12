SONACOS DE DIOURBEL / Les travailleurs, guettés par le chômage, déroulent un sit-in...

Désœuvrés et complètement déboussolés, les travailleurs de la Sonacos de Diourbel ont déroulé ce vendredi un sit-in. Dans leurs banderilles, ils ont essayé de montrer leur courroux et de décliner leurs doléances.

Devant l’acuité des difficultés auxquelles la Sonacos est confrontée pour trouver des graines d'arachide à acheter, saisonniers et autres travailleurs craignent de se retrouver au chômage...