SOKHNA YACINE DIOP (And Saxal Ligeey à Touba) : ' À cause de leurs souffrances surtout avec ces inondations, les populations de Touba refuseront de parrainer le Président Sall '

Après Bambey, c'est la section And Saxal Ligeey de Touba qui a procédé au lancement de la campagne de collecte de signatures pour les besoins de la prochaine Présidentielle au profit de la candidate Aïda Mbodj.



Sokhna Yacine Diop, marraine d'un gala de karaté au quartier Touba Ndiarème, a profité de l'occasion, ce week-end, pour inviter les populations de Touba à définitivement tourner le dos à l'actuel Chef de l'État. '' Il est désormais temps que les populations sachent prendre leurs responsabilités. Cela fait plusieurs années que ce régime nous fait croire qu'il a investi des milliards dans le réseau d'assainissement. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont devenues des sans-abris dans la cité religieuse. Rien que ce calvaire devrait amener les uns et les autres à n'accorder aucune signature à ce candidat. À côté de ce cauchemar, il y a ce fort taux de chômage. Les jeunes d'ici savent maintenant qu'ils ne sont pas dans les plans de ce gouvernement. ''



Invitée à donner les raisons qui devraient pousser les Sénégalais à parrainer et à élire l'ancienne ministre d'État à la tête de ce pays, Yacine Diop reviendra sur le passage de cette dernière à quelques postes de responsabilité. '' Partout où elle est passée, elle a fait des résultats exceptionnels. Les femmes étaient aux anges lorsqu'elle était ministre de la femme. Ce sont elles qui devraient porter son combat. Les hommes ont assez échoué. Il est temps de donner la chance à une femme. Et, aucune femme au Sénégal mieux qu'Aïda Mbodj ne peut se prévaloir de plus de légitimité... ''