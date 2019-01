SOKHNA MAME KHARY MBACKÉ : 'Un ennemi, on ne le tue pas. On le laisse vivre et souffrir de nos succès! '

À Darou Khoudoss pour distribuer des ''gaalu Marième Faye Sall '' aux populations et surtout pour accueillir au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar Sokhna Thiomby Cissé, Sokhna Mame Khary Mbacké a profité de l'occasion pour appeler à la tolérance politique. Un discours qui vient souhaiter une accalmie sur la scène politique qui bouillonne au quotidien.

Pour elle, l'ennemi ne doit pas être tué, mais juste neutralisé et qu'il soit obligé de souffrir des succès des autres. Abordant les questions strictement politiques, la Mbacké-Mbacké inisistera sur l'urgence qu'il y'a de soutenir les jeunes Apéristes de Touba.