SOKHNA MAME KHARY MBACKÉ TEMPÈRE : « Le Président a injecté des milliards dans le secteur de l'huilerie... Notre grogne ne se justifie pas »

Contrairement à ses collègues huiliers qui s’adonnent à une terrible vague de protestation du fait de la non disponibilité de graines d'arachide et des blocages notés dans le déroulement de la campagne arachidière, Sokhna Mame Khary Mbacké a choisi de tempérer les ardeurs des uns et des autres.



La Mbacké-Mbacké estime qu'il faudra savoir raison garder et avoir à l'esprit tous les efforts qui sont consentis par le Président Macky Sall pour le développement de leur secteur. En conclave avec ses collaborateurs circonscrits dans le Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel et Agroalimentaire de Touba, Sokhna Mame Khary Mbacké a ainsi rappelé que des milliards ont été investis et que le travers de ces derniers jours ne devrait nullement justifier la grogne.



" Je demande solennellement à mes collègues huiliers de tempérer leurs ardeurs et de mettre un terme aux manifestations. Le Président avait promis d'aider le paysan. Et il l'a fait en éliminant la forfaiture des bons impayés. Et c'est la même dynamique de résolution des difficultés qu'il a adoptée vis-à-vis du secteur de l'huilerie. Il est vrai que sans arachide, nous ne fonctionnons pas, mais nous ne nous permettrons jamais de rouspéter sachant que l'État fait de son mieux". Ellle présidait une rencontre du Rasiaat à Touba Héliport...