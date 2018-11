SOKHNA MAME KHARY MBACKÉ : 'Si j'ai osé signer la plateforme de 60 milliards... '

En signant la plateforme du 13 mars forte de 60 milliards et mettant en collaboration l'État du Sénégal, le Rasiaat et la Sonacos, Sokhna Mame Khary Mbacké déclare avoir avoir pris des risques énormes. Seulement, confie-t-ele, son ambition résidait dans la conviction qu'elle avait que les compétences pour donner du succès au projet existaient bien à Touba.



Invitée par l'association ADOPE/T, Sokhna Mame Khary fera ainsi une communication axée sur la filière arachidière et plus exactement sur le travail attendu par l'État des huileries.



Le Khalife Général des Mourides qui a reçu la délégation de l'Adope/T demandera aux dirigeants de sécuriser leur collaboration avec la Mbacké-Mbacké.