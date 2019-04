SOKHNA AMY MBACKÉ (DAPSE AU MAESE) : ' À ceux qui disent que la nouvelle ministre de la Jeunesse n'a pas le bac... La version d'une camarade pour rétablir la vérité sur Néné Fatoumata Tall '

Directrice de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur (Dapse) au ministère des Sénégalais de l'Extérieur (Maese), Sokhna Amy Mbacké n'a pas résisté à la tentation de réserver une raclée à ceux qui ont tenté, selon elle, de jeter le discrédit sur Néné Fatoumata Tall en l'accusant de n'avoir pas eu le bac. Ainsi a-t-elle servi un démenti après avoir lui avoir adressé ce message.



'' Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont parlé, d'une manière ou d'une autre, de la nomination par Monsieur le Président de la République de Mme Mbaye Néné Fatoumata Tall à la tête du Ministère de la Jeunesse de notre pays. Ceux-là qui n'ont pas salué cet acte devraient plutôt, à mon humble avis, se raviser et faire preuve d'élégance et de retenue, pour le simple fait que "Fal ak fólli Yalla mooko moom".



En d'autres termes, " Yalla mooy kiy dogal". Ajouté à cela, je pense que les trois critères ci-après sont ceux qui doivent être intégrés pour une promotion : le patriotisme, l'intégrité et la compétence. Et, ma soeur Néné Tall a bien l'étoffe. Arrêtons, donc, de toujours parler de diplômes (comment l'ont obtenu certains...?!). Il est, certes, important, mais il n'est pas déterminant dans un choix. '' Xam Moo Amm Solo. Nit jang na te xamul''. Je renvoie simplement aux concepts philosophiques "Connaissance" et "Savoir". Qui peut les décoder pour faire la différence saura bien de quoi je parle. Quant à Mme Mbaye, Néné Fatoumata Tall, nous te disons : Courage, encouragement, pleine réussite dans ta mission! Tu as la confiance du Président de la République. Je termine par dire" Noon amul, ku xamul rékka am".



Ta camarade de parti de la 1ère heure Sokhna Amy Mbacké, Directrice de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur (DAPSE) au MAESE ''.



Câblant Dakaractu, Sokhna Amy Mbacké de préciser que celle qu'elle appelle '' camarade '' est née en 1982 à Guédiawaye, et qu'elle est titulaire d'un master 2 en administration des affaires et qu'elle boucle, cette année, son Master Business Administration à Delta University . Elle poursuit :



'' À ceux qui disent qu'elle n'a pas le bac, je voudrais leur faire savoir qu'elle a obtenu son baccalauréat à l'école Baobab dirigé par Imam Massamba Diop, actuel Directeur exécutif de 'lOng Jamra. Elle est aussi riche d'un diplôme de Technicienne Supérieure en Tourisme de Ensut à Dakar. Ce qui lui permit, très rapidement, d' intégrer le milieu des banques et du télémarketing. Elle a son master 2 en Administration des Affaires. En plus de son cursus scolaire exemplaire, elle a une expérience politique indaignable. Par conséquent, les mauvaises langues ne parviendront pas à la salir. ''

Militante loyale, dévouée et engagée aux côtés du président de la République Macky Sall, avec l'accession au pouvoir de ce dernier, Néné Fatoumata Tall est nommée PCA de la Loterie Nationale Sénégalaise. Durant tout le septennat du président Macky Sall, elle a tenu de main de maître le Conseil d'administration de cette prestigieuse boîte.



Comme dit l'adage, "Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années" et fille d'un ancien journaliste qui a marqué son temps avec le quotidien national "le Soleil", Néné Tall comme on aime bien l'appeler à Guédiawaye sa ville natale, a démontré à suffisance qu' elle a cette capacité managériale et ce leadership politique pouvant lui permettre de répondre partout où le devoir l'appelle. Néné Fatoumata Tall Mbaye est actuellement adjoint au maire de la ville de Guédiawaye, présidente de la commission statutaire, de la coopération, des femmes, de la micro finance et de la solidarité. Elle préside aussi aux destinées des femmes de l'Alliance pour la République du département de Guédiawaye.