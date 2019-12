SODAV : Les acteurs culturels revendiquent la réglementation sur la rémunération de la propriété privée.

L'atelier sous régional sur la copie privée sonore et audiovisuelle et la reprographie à l'intention des secrétaires généraux et responsables des bureaux de droits d'auteur est ouvert ce mardi sous la présidence de monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la culture et de la communication. Une réunion des artistes et responsables des droits d'auteurs pour trouver une solution face au phénomène du piratage qui ne cesse de gagner du terrain au Sénégal, mais aussi à la réglementation concernant la monétisation de la créativité. Ainsi, à en croire Ngoné Ndour, productrice et présidente du Conseil d'administration de la SODAV, les travaux sont entamés pou réguler une bonne fois le secteur. Toutefois, la SODAV attend beaucoup de cette rémunération des copies privées, qui représente une mane financière extraordinaire pour les sociétés de gestion collective dans le monde. Quant au ministre de la culture, il affirme son optimisme sur les résultats qui sortiront de cet atelier...