SOCIAL : L'Association Marie Rose Sagna à l'assaut des daaras

L'Association Marie Rose Sagna (AMRS), dont le caritatif est le domaine de prédilection, déploie ses tentacules sur les daaras dans un esprit purement social. Depuis le mois de juin dernier, cette association qui existe depuis 10 ans, a intensifié ses actions au profit de cette partie de la population. Des daaras à l'université, en passant par les personnes vivant avec un handicap, l'association touche toutes les couches vulnérables de notre société. C’est ainsi qu’elle a signé une convention de partenariat avec une structure sanitaire de Yeumbeul pour la prise en charge médicale de plus de 2000 talibés. Une action saluée par les maitres coraniques de la banlieue et environs. Des talibés sont soignés gratuitement par cette structure sanitaire de Yeumbeul.

Des protèges sont offerts à des jeunes et enfants handicapés pour faciliter leur mobilité. En plus de ces actions tant louées par les bénéficiaires, l'association fait des dons en denrées alimentaires à des daaras dans toutes les régions du Sénégal.

Des séances de repas gratuits sont organisées à chaque fois dans des daaras dans la région de Dakar. Des bacheliers, qui n'ont pas eu de quoi payer leurs études supérieures, ont été appuyés par l'Association Rose Marie Sagna, qui ne cesse de multiplier les bonnes actions en faveur des nécessiteux.

Une association qui suscite de plus en plus d’intérêt de par sa représentativité mais aussi du fait de son élan de solidarité qui vient combler le gap creusé par la rigueur des temps.