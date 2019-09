SOCÉ DIOP DIONE À DIOURBEL : ' Le volet génie civil des ENO de Diourbel et de Bambey sont achevés et les nouveaux bacheliers pourront y être accueillis '

Bâtiments flambant neufs avec une belle architecture et un jardinage visiblement bien entretenu... Les Eno de Diourbel et de Bambey scintillent de beauté et offrent déjà un cadre accueillant et fortement attractif. En visite de prospection, la directrice de l'Agence de Construction des Bâtiments et des Édifices Publics n'a pas manqué, séance tenante, de se déclarer satisfaite de la qualité du travail et de l'état des travaux qui, désormais, ont été entièrement achevés.



C'est d'ailleurs ce qu'elle dira dès l'entame de ses propos. '' Les travaux sont terminés et il ne reste que la réception provisoire qui va se faire probablement la semaine prochaine. Les travaux étaient estimés à 300 millions de francs.... Aujourd'hui, le volet génie civil est terminé ''. Précisant que l'équipement sera opéré par une structure logée au ministère de l'enseignement supérieur, Socé Diop Dione dira ne nourrir aucune inquiétude quant à la faisabilité de la décision émise par le ministre de l'enseignement supérieur qui projette de faire orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques.



Elle précise,en passant, que l'Espace numérique Ouvert de Diourbel pour pourra accueillir 500 étudiants au moment où Bambey, avec son université, pourra recevoir jusqu'à 1500 étudiants.