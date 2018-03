SIX ANS DE MACKY - "Un bilan en or-massif" (Minicar Mou Serigne Saliou)

'' De tous les régimes qui se sont succédé à la tête de ce pays, seul celui du Président Macky Sall a réussi à respecter l'essentiel de ses engagements en six ans de règne. ''

Voilà qui est l'avis de Minicar Mou Serigne, responsable politique de l'Apr à Touba et proche d'Aminata Tall. Câblant Dakaractu, le jeune leader Apériste s'est montré particulièrement remonté contre l'opposition Sénégalaise qui '' a osé parler de bilan mitigé ou nul. ''



Pour lui, les réalisations parlent d'elles-mêmes . « Le bilan en or massif du Président Macky va militer favorablement à sa réélection en 2019. Et ce dès le premier tour. En 6 ans de gouvernance, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a consenti des efforts très louables dans tous les secteurs. Contrairement à ce que disent les opposants, lui, il s’est résolument inscrit dans le temps de l’action. Partout au Sénégal, ses projets sortent de terre. Voilà un Président qui se soucie des prochaines générations. Il a un bilan en or massif, n’en déplaise aux marchands d’illusions ! »