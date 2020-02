SITUATION EN RCA : Mankeur Ndiaye va faire l’état des actions au Conseil de sécurité aujourd’hui

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, va s’adresser ce jeudi, 20 février, au Conseil de sécurité à l’occasion de la présentation du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la situation dans le pays, a indiqué mercredi la MINUSCA dans un communiqué.Le Chef de la MINUSCA informera les membres du Conseil sur les développements survenus en RCA depuis la mi-octobre 2019. Par ailleurs, lors de la conférence de presse hebdomadaire tenue hier, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a indiqué que la MINUSCA qualifie de pas supplémentaire dans la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA), l’adoption par l’Assemblée nationale des futures lois sur l’organisation de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation, sur le statut des anciens chefs d’Etat et sur l’organisation des partis politiques et les partis d'opposition. Le porte-parole a rappelé que les trois projets de loi sont à l’ordre du jour de la première session extraordinaire 2020, ouverte mercredi en présence notamment de la Représentante spéciale adjointe, Lizbeth Cullity. Sur la crise sécuritaire en cours à Birao, Vladimir Monteiro est revenu sur la visite mardi de la Représentante spéciale adjointe, Coordinatrice résidente et Coordinatrice humanitaire, Denise Brown. L’objectif de cette visite, était pour voir sur place la situation après les violents combats de dimanche et « réaffirmer l’engagement de la MINUSCA pour la protection des populations ». S’agissant de la campagne globale « Agir pour protéger les enfants contre les violations graves de leurs droits commises lors des conflits armés » en RCA la MINUSCA a pu vérifier et documenter, neuf incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 13 victimes », selon toujours le porte-parole.Enfin, en ce qui concerne les activités militaires de la MINUSCA, le porte-parole de la Force, le commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, a fait état de 4228 patrouilles dont 1357 nocturnes et a fourni 481 escortes sur le territoire centrafricain. Le porte-parole de la Police, Adjudant-chef Alioune Kassé, a lui mis l’accent sur les actions de formation à l’intention des partenaires FSI ainsi que l’intervention d’UNPOL lors d’un incendie dans un camp de déplacés à Kaga-Bandoro, le 16 février.