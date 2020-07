SITUATION AU MALI : l’AIS disposée à effectuer une mission de médiation à Bamako

L'Association Islamique pour Servir le Soufisme(A.I.S) e dit disposer à effectuer une mission de médiation à Bamako afin de rencontrer ses homologues maliens pour que cette crise trouve une issue heureuse. En effet a rappellé l’association de Serigne Mame Cheikh Mbacké Ibn Serigne Khadim Awa Ba depuis plusieurs semaines, la République sœur de Mali connait une crise politique qui s’amplifie, de plus en plus, et devient une menace pour la paix et la stabilité au Mali et partant de la sous-région. Cette situation interpelle tous les segments de la nation malienne, notamment, les imams et oulémas de ce pays. Aussi ll’A.I.S, soucieuse de la paix et de la quiétude au Sénégal et dans la sous-région Ouest africaine, entend s’investir pleinement, avec l’ensemble des chefs religieux et des associations islamiques du Sénégal, dans le règlement de cette crise.

Cependant, selon l’AIS cette mission ne saurait se faire sans l’appréciation des acteurs politiques du pays, pouvoir et opposition confondus et reste donc à l’écoute d’éventuels avis qui pourraient davantage nourrir la réflexion