SINDIA : Le sous-préfet appelle les entreprises qui traînent à la responsabilité sociétale en ces temps de Covid19...

Le sous préfet de Sindia dans le département de Mbour, Ibrahima Ndiaye, invite les sociétés établies dans son champ d’action à la solidarité avec les populations, en cette période de crise.



Selon le représentant du pouvoir central, il y en a ceux qui font des efforts remarqués, là où d’autres traînent les pieds. "Nous sommes dans un contexte sanitaire particulier qui a occasionné une situation économique très complexe d'où l'entraide doit être de mise comme l'a souhaité le président Macky Sall. De ce fait, les entreprises voire les structures hôtelières mêmes si certaines ont fait des gestes, sont toujours attendues au banquet de la solidarité. J'en profite pour féliciter l'hôtel Baobab qui a compris l'appel du président Macky Sall en venant en aide aux villages de Guérew, Thiafoura et Sorkhassap, en les dotant de riz et de sucre. Jean Marie le Grand a compris et a participé à l'effort de guerre contre le covid-19... ", a dit Ibrahima Ndiaye.



Sur cette même lancée, les populations par le biais de leurs chefs de village et du maire de Sindia, Thierno Diagne, ont tour à tour magnifié le geste.



"Macky Sall a bien réagi en décidant de venir en aide aux populations. À nous fils et filles du Sénégal de comprendre la philosophie et de nous y mettre", dira l'ancien ministre de la coopération et de l'environnement, Lamine Ba...