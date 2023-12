SICAP.SA / Arbre de Noël 2023 : Mamadou Kassé en mode père Noël récompense enfants et employés, et pose de nouveaux défis en perspective

Sous le costume du père Noël, Mamadou Kassé, directeur de la Sicap SA, alliant l’utile à l’agréable, a encore fait preuve de ses qualités de top manager devant ses employés, ce vendredi 22 décembre 2023.



Cette année comme les autres qui ont précédé, dans le cadre de la célébration de l’arbre de Noël, M. Kassé a reconnu, honoré et récompensé ses employés et même les sortants qui partent à la retraite cette année, après des années de travail et de dévouement dans cette structure dont il est le dirigeant.







Cette cérémonie a aussi été principalement dédiée aux enfants, qui pour l’occasion, ont reçu des cadeaux dans une ambiance festive partagée avec leurs parents. Une opportunité que le directeur de la Sicap SA n’a pas raté pour motiver et encourager ces jeunes, futures relèves, en leur rappelant et en les armant de valeurs essentielles qui pourront les accompagner sur le chemin de la réussite.







Au delà de ces festivités, le patron de la Sicap SA a terminé son discours non sans faire un bref bilan du travail abattu durant l'année 2023, mais aussi des perspectives ouvertes avec cette nouvelle année qui s’annonce..