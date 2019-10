SICAP : Le personnel décerne son satisfecit à l’endroit du DG sortant Ibrahima Sall...

La société immobilière du Cap vert a été dirigée depuis 7 années par l’ancien ministre de l’éducation Ibrahima Sall. 7 années durant lesquelles il a régné un climat social apaisé qui est gage de tout progrès économique, comme l’ont affirmé les différents représentants du personnel.



À titre d’exemple, en 2014, une revalorisation des salaires a été l’un des actes posés par l’ancien directeur général ainsi que l’octroi de logements à des conditions préférentielles aux agents, mais aussi et surtout, la souscription totale et entière d’une prime de retraite complémentaire pour un montant annuel de 30 millions de F CFA.



Dans le domaine des activités, la SICAP avant le passage du DG sortant, stagnait et ne gérait que des anciens lotissements qui peinaient à être clôturés comme KEUR GORGUI, MBAO VILLENEUVE, KEUR MASSAR entre autres.



C’est sous sa houlette que la société a signé avec l’état du Sénégal un contrat pour produire plus de 30.000 unités d’habitation afin de résoudre le déficit lié au logement. A cela s’est ajouté pour donner un coup d’accélérateur à certaines zones, des projets regroupant Lac Rose, Grand Mbao et Diass qui polarisent 5000 logements.



Dans son discours, le directeur général sortant a manifesté sa fierté pour ce qui a été accompli au cours de ces 7 années de labeur qui a vu une abnégation totale de la part du personnel tant sur le plan des réformes que des chantiers décisifs pour l’avenir de la SICAP.