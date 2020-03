SIAD 2O2O/J2 : « Ce genre d’événement est très important dans le cadre du développement de l’artisanat. » (Botto Hamet, MCA/Niger)

La deuxième Édition du SIAD qui se tient actuellement au Centre des expositions de Diamniadio a été marquée ce 6 mars, par la visite des stands par les autorités venues des différents pays africains qui ont fait le déplacement à Dakar. Le ministre de la Culture et de l’Artisanat du Niger, Botto Hamet, a salué la réussite de ce salon en ces termes : « Ces genres d’événement sont très importants dans le cadre du développement de l’artisanat puisqu’ils offrent à tous les artisans une possibilité de montrer leurs talents et de gagner une certaine part des marchés. Maintenant, il faut parler de l’artisanat et de l’industrialisation. Nous ne pouvons pas nous développer sans parler de cet aspect. C’est l’industrialisation qui va nous permettre d’ajouter de la valeur à nos produits, mais l’industrialisation passe forcément par l’artisanat. Nous aurons des produits de très bonne qualité en procédant à la production en série » a-t-il déclaré lors de sa visite des stands accompagné par le ministre Dame Diop.