SIAD 2020 : « Une fois que les artisans auront été formés, la DER/FJ dans le volet artisanal devra augmenter son enveloppe en faveur de l’entrepreneuriat artisanal. » (Macky Sall)

Le Salon International de l’Artisanat de Dakar ( SIAD) a ouvert officiellement ses portes ce 5 mars au centre des expositions de Diamniadio. Venu présider la cérémonie officielle de cet événement qui va se dérouler jusqu’au 10 mars, le chef de l’Etat Macky Sall est revenu sur l’importance de la formation des acteurs de ce secteur.



Selon le président de la République qui a annoncé des programmes phares alloués aux jeunes artisans Sénégalais, « quant à la formation des artisans et à leur perfectionnement, j’ai lancé deux projets innovants. On peut citer le programme PFEE qui est doté de 5 Milliards de FCA, le programme PEJA doté d’une enveloppe de 30 Milliards cofinancé par la Banque Mondiale. Ainsi donc, pour la formation, nous avons des instruments. Une fois que les artisans auront été formés, la DER/FJ dans le volet artisanal devra augmenter son enveloppe en faveur de l’entrepreneuriat artisanal. Monsieur le Délégué Général, je m’attendrai pas moins de 2 Milliards ou 3 Milliards en faveur des artisans ».



32 000 jeunes sont concernés par le programme PEJA. 8000 ateliers seront équipés pour faciliter la mutation des unités de productions artisanes vers des PMI et PME artisanales. Dans le domaine du financement, ils vont bénéficier des mécanismes mis en place par le pouvoir public comme la DER/FJ, pour l’accès au financement avec des conditionnalités souples.