SIAD 2020 : « Le secteur de l’artisanat nous donne encore beaucoup de satisfaction en termes d’ingéniosité de nos artisans » (Dame Diop/MEFPA)

La visite effectuée par le Président de la République Macky Sall au niveau des stands a montré que l’artisanat sénégalais garde toujours une bonne cote. Du moins, c’est l’avis du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop. Selon lui, « l’artisan sénégalais garde toujours espoir. Le secteur de l’artisanat nous donne encore beaucoup de satisfaction en terme d’ingéniosité de nos artisans, en terme aussi de diversité des produits ». L’objectif du SIAD est de montrer la contribution du secteur de l’Artisanat dans le développement économique et social du pays et de magnifier le savoir-faire Sénégalais. Le savoir-faire des artisans sera à l’honneur durant cet événement qui va durer 5 jours et qui va se dérouler au centre des expositions de Diamniadio, marqué par des panels et des expositions d’objets d’art et de création de mode. « Des artistes nationaux, internationaux, de la sous région vont prendre part à ce deuxième SIAD. Je remercie mes homologues Africains qui ont fait le déplacement pour y prendre part », a-t-il ajouté. C’était lors de la cérémonie officielle présidée par le chef de l’État Macky Sall, ce 5 mars 2020 à Diamniadio. L’édition 2020 a comme pays invité d’honneur, la Turquie et est placé sous le thème: «l’Artisanat facteur de création d’emplois et de génération de revenus».