SIAD 2020 : « L’artisanat exerce un rôle primordial dans le développement économique national, la consolidation du savoir-faire et la création d’emplois » ( Macky Sall)

L’objectif du SIAD est de montrer la contribution du secteur de l’Artisanat dans le développement économique et social du pays et de magnifier le savoir-faire Sénégalais. Il sera également un moment d’échanges et de partage sur des thématiques liées à l’émergence de l’Artisanat.



L’édition 2020 a comme pays invité d’honneur, la Turquie et est placé sous le thème: «l’Artisanat facteur de création d’emplois et de génération de revenus». Selon le président de la République, « Ce salon constitue une vitrine pour l’artisanat sénégalais d’une part et de manière plus générale une vitrine de l’artisanat africain. Ce salon permet la promotion de la production artisanale par la rencontre artisans et opérateurs économiques, représentant ainsi un véritable moteur de partenariat sud /sud, mais aussi un partenariat nord/sud ».



L’artisanat est au cœur des préoccupations du gouvernement du Sénégal. Parce qu’il exerce un rôle primordial dans le développement économique national, la consolidation du savoir-faire et la création d’emploi, selon toujours le Chef de l’État. « La consolidation du savoir-faire, mais aussi la création d’emplois, la production artisanale qui transcende la création artistique. J’ai eu l’occasion de le voir au cours de la visite des stands, beaucoup de créativité à travers des femmes artisanes, mais aussi des jeunes en particulier. Beaucoup d’inspiration artistique, mais également beaucoup de valeur ajoutée. à travers la production de mode, de bijoux, la production de tissus, de cuir, etc.…. », a –t-il ajouté.



C’est un facteur essentiel dans la croissance économique si ce secteur bénéficie d’un soutien de l’État. Du moins, c’est la certitude du président de la République qui est venu présider la cérémonie d’ouverture de la deuxième Édition du SIAD qui a ouvert ses portes ce 5 mars 2020 au Centre des Expositions de Diamniadio.