SIAD 2020 / J2 : « Je remercie mes homologues Africains qui ont tenu à participer à ce salon malgré les cas de coronavirus enregistrés dans notre pays » (Dame Diop)

Le Salon International de l’Artisanat de Dakar a ouvert ses portes après son lancement officiellement ce 5 mars. Pour cette deuxième journée, le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat a salué la mobilisation des artisans malgré le difficile accès du site. « Diamniadio étant excentré nous avons pris toutes les dispositions pour faciliter le transport par bus pour permettre aux populations qui veulent visiter le salon de pouvoir le faire sans payer », a-t-il annoncé.



Concernant le dispositif mis en place pour lutter contre le Coronavirus, le ministre se veut rassurant : « Nous avons pris les devants avec la mise en place des gels antiseptiques installés à l’entrée et nous sensibilisons aussi sur l’importance des normes d’hygiène. À cet effet, je remercie mes homologues Africains et leurs délégations qui ont tenu à participer à ce salon malgré les cas de coronavirus enregistrés dans notre pays. »



La deuxième Édition du SIAD qui se tient actuellement au Centre des expositions de Diamniadio est prévue du 5 au 10 mars.