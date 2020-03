SIAD 2020 / J2 : « La Turquie va participer à la formation des artisans Sénégalais » (Rakhmane Nourdine, TIKA)

Le deuxieme jour du salon international de l'artisanat de Dakar (SIAD) est dédié à la République de Turquie. L’édition 2020 a, en effet, comme pays invité d’honneur, la Turquie et elle est placée sous le thème : « L’Artisanat facteur de création d’emplois et de génération de revenus ». Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le Président de la République M. Macky SALL, avait beaucoup insisté sur la formation de nos artisans. Ainsi pour accompagner le Sénégal dans la formation des artisans, le Ministre Dame DIOP peut compter sur la Turquie. En effet, selon le représentant de la Turquie, le vice-président de l'Agence turque de coopération et de développement (TIKA), M. Rakhmane NOURDINE, « la Turquie va participer à la formation des artisans Sénégalais »