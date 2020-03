SIAD 2020 : « J’ai fait de la modernisation du secteur de l’artisanat une des priorités du PSE. » (Macky Sall)

L’artisanat est un facteur de stabilité et de cohésion sociale de par sa capacité à intégrer les populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes dans le circuit économique en leur permettant d’exercer des activités génératrices de revenus.



Selon le président de la République Macky Sall, venu présider la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du SIAD : « Je veux citer ces braves femmes actives dans la transformation agro-alimentaire. Ces jeunes dynamiques œuvrant dans les ateliers de production. Et voilà pourquoi j’ai fait de la modernisation du secteur de l’artisanat une des priorités du PSE. J’insiste particulièrement sur la modernisation et le développement de l’artisanat national. Monsieur le ministre, je nourris l’ambition de faire du secteur de l’artisanat un des piliers de l’émergence. À cet effet, je vais orienter mon action vers la croissance de revenus des artisans par la modernisation de l’activité artisanale et l’amélioration de la productivité des entreprises de ce secteur en nombre et en qualité. »



Le renforcement de la compétitivité et de l’accès des artisans aux marchés nationaux et internationaux sont primordiaux. La création d’emploi par l’accroissement par l’insertion des jeunes et de femmes dans les métiers du secteur seront des atouts pour atteindre les objectifs.



C’est tout le sens de la mise en place de plusieurs programmes tels que le PSDA entre autres programmes qui vont permettre de renforcer la capacité de ces jeunes et femmes pour faciliter l’accès aux financements comme la DER/FJ, selon toujours le chef de l’État qui s’exprimait devant le représentant du pays hôte de ce salon, la Turquie.



« Dans la même dynamique, je compte placer l’artisanat au cœur du renouveau industriel et productif national. Le gouvernement s’attèle à la mutation de micro-entreprises en PME et PMI. Il s’agira de poursuivre la réhabilitation et l’équipement des centres de formation artisanale, intensifier l’aménagement de zones artisanales, de sites d’exposition et de communication artisanale, mais surtout réhabiliter ou reconstruire des villages artisanaux. Bien entendu, tous ces efforts seront vains sans la mise en place et la pérennisation de la protection sociale en milieu artisanal. Et toutes ces orientations stratégiques seront portées par la volonté politique qui n’a de sens que si elle permet aux artisans de présenter des produits et des services de qualité », a ajouté le chef de l’État Macky Sall devant les invités tels que les ministres de l’artisanat du Niger, de la Gambie, de la Mauritanie qui ont fait le déplacement.