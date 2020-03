SIAD 2020 : «Il est impératif que nos artisans soient au diapason des normes internationales et des nouvelles technologies pour…»(Macky Sall)

Venu présider la cérémonie d’ouverture de la 2ème Édition du Salon International de l’Artisanat de Dakar, le président de la République Macky Sall n’a pas manqué d’aborder la problématique de l’écoulement de la production artisanale locale plombée par l’importation des produits venus des autres pays du monde. Selon le chef de l’État Macky Sall, « Nous devons accompagner nos artisans dans la modernisation et le perfectionnement, surtout l’écoulement de la production artisanale. L’État du Sénégal a déjà indiqué la voie de la promotion de la consommation locale, plus précisément du concept du consommer local ». Suivant cette logique, le projet du mobilier national a été mis en place pour accompagner les entreprises artisanales à accéder à la commande publique, selon toujours le président de la République lors de son discours à cette cérémonie qui s’est tenue ce 5 Mars au centre des expositions de Diamniadio. « Nous avons dit 15%, mais très tôt nous l’avons dépassé. Aujourd’hui le cap doit être les 65%. Cependant, il est impératif que nos artisans soient au diapason des normes internationales et des nouvelles technologies », a-t-il ajouté pour dire qu’il y a un enracinement accompagné d’une ouverture du secteur artisanal Sénégalais.