SIAD 2020 : « Dans le pilotage du secteur de l’artisanat, je n’oublie pas le rôle crucial des chambres de métier, plus particulièrement dans le développement territorial. » ( Macky Sall)

L’édition 2020 a comme pays invité d’honneur, la Turquie, et pour thème: «l’Artisanat facteur de création d’emplois et de génération de revenus». Selon le chef de l’Etat Macky Sall, il est très important de revaloriser les chambres de métier qui se trouvent dans certaines localités du pays.



« Dans le pilotage du secteur de l’artisanat, je n’oublie pas le rôle crucial des chambres de métier, plus particulièrement dans le développement territorial. C’est dans cette perspective comme vous l’avez si bien dit, monsieur le président national des chambres de métiers que j’avais pris la mesure lors du conseil des ministres décentralisé de Tambacounda en 2013, l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de l’artisanat. La réforme des chambres de métier, la révision des missions de l’Agence de la Promotion et du Développement de l’Artisanat (ABDA), ces mesures seront donc renforcées. Je sais que votre ministre de tutelle est totalement engagé pour accompagner ce secteur », a affirmé le chef de l’Etat Macky Sall, lors de son allocution à la Cérémonie d’ouverture de la deuxième Edition du SIAD qui se tient du 5 au 10 Mars au centre des expositions de Diamniadio.



L’objectif du SIAD est de montrer la contribution du secteur de l’Artisanat dans le développement économique et social du pays et de magnifier le savoir-faire Sénégalais. Il sera également un moment d’échanges et de partage sur des thématiques liées à l’émergence de l’Artisanat.