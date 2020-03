SIAD 2020 : « L’artisanat Sénégalais lutte contre l’émigration clandestine ». (Issa Dièye /Chambres de métier)

Le SIAD est un moment d’échange et de partage sur des thématiques liées à l’émergence de l’Artisanat. L’édition 2020 a comme pays invité d’honneur la Turquie et est placée sous le thème : « l’Artisanat facteur de création d’emplois et de génération de revenus ». Cet événement qui se tient du 5 au 10 mars au centre des expositions de Diamniadio a été lancé officiellement par le Chef de l’Etat Macky Sall. Selon le président National des chambres de métier du Sénégal : « le SIAD constitue un cadre de promotion, d’échange, de découverte des facettes de l’artisanat Sénégalais qui regorge de potentialités énormes en termes de création d’emplois, de valorisation des ressources, de lutte contre l’émigration clandestine qui est un véritable fléau qui décime la jeunesse Africaine et Sénégalaise ». L’insécurité qui règne dans ce secteur caractérisé par les cambriolages et les accidents de travail a été abordée par le président national des chambres de métier du Sénégal qui a profité de cette occasion pour remercier leur ministre de tutelle Dame Diop et le Président de la République Macky Sal. « Monsieur le président de la République, les artisans sénégalais dans une solidarité agissante , sont très déterminés à vous accompagner pour l’atteinte de vos objectifs dans le cadre du PSE », a t-il ajouté.