SHOWBIZ - Le Prix « Best West African Vidéo » décerné aux États-Unis à un fils du Baol

El Hadj Malick Seck plus connu sous le nom de M.A.S.S s'est adjugé le trophée du « Best West African Vidéo 2018 » , décerné par « African Heritage Awards » aux États-Unis. Ce label Nigérian célèbre tous les ans au pays de l'Oncle Sam, dans l'État de Houston, les meilleurs artistes Africains qui se sont distingués dans le domaine de la musique Hip-hop.

MASS a créé la surprise avec le titre Wodou+Wodou qui a émerveillé le Jury. Rokina et Abdou Fall, tous des Sénégalais, ont aussi été distingués pour leurs belles productions musicales.