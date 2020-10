SHEIKH NAWAF NOUVEL EMIR : UN GRAND AMI du SENEGAL à la tête de L'ÉMIRAT du KOWEÏT.

Il a prêté serment dans la sobriété et avecune grande dignité conformément à son style de toujours mais aussi pour signifier au monde et à la Ommah qu'avec le rappel à Dieu de Sheikh Sabbah Al Ahmed Al Jaber Al Sabbah, le Koweit vient de perdre une personnalité hors norme qui, depuis plusieurs décennies, a su bâtir un Etat moderne et prospère.







Les exellentes relations de cooperation et d'amitié quil a su bâtir avec ses voisins mais aussi avec tous ses partenaires proches ou éloignés lui ont valu d'être surnommé "le père des Sheikhs arabes "tant ses qualités et talents diplomatiques étaient unanimement reconnus.







C'est assurement une grande perte d'un homme dont l'aura et la dimension exeptionelles auront traversé les continents et les religions.







Nous nous inclinons respectueusement devant sa mémoire et présentons nos sincères condoléances au Nouvel Emir Sheikh NAWAF et à l'ensemble du peuple Koweitien en tant que témoin privilégié ,depuis plus d'un quart de siècle, des excellentes relations que nos deux pays ont su bâtir.







Mes relations avec le Koweit datent du début des années 90 au moment où, tout jeune Ministre du Travail, au lendemain de la guerre du Golfe et de la Libération, je fus mandaté par le Président Abdou Diouf pour conduire la MISSION de Participation du Sénégal à la Reconstruction du Koweit. Dans ma délégation se trouvaient entre autres, des personnalités comme feu l'ambassadeur Moustapha Cissé, Pierre Goudiaby ATEPA, de hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprises du BTP avec, bien entendu le concours précieux de notre ambassadeur au Koweit, qui y est toujours du reste, Son exellence l'ambassadeur Abdou LAHAT Mbacké.







Nous fumes aceuillis par celui qui est devenu aujourd'hui, L'Emir du Koweit Sheikh NAWAF qui etait alors Ministre du Travail en charge de la Reconstruction donc notre contrepartie.







Il s'impliqua tellement dans le succés de la visite que losque nous fûmes reçus par l'Emir Sheikh Sabbah Al Ahmed ,ce dernier décreta, séance tenante, vu les exellentes relations entre notre pays et le Koweit ,tenant compte aussi ,certainement, du lourd tribu que nous avions payé lors de la guerre de libération, que le Sénégal sera le seul pays dont les entreprises participant à la reconstruction ne passeront pas par des appels d’offres. Même les americains qui avaient conduit la guerre du Golfe n'auront pas ce privilège.







Son Altesse Sheikh NAWAF un des grands artisans de relations Sénégalo-Koweitiennes



Ce coup de pouce extraordinaire a, sans conteste, contribué au décollage (take-off)des grandes entreprises de BTP du Sénégal comme la CSE, la CDE, la CMA, COSELEC etc...







Le patriotisme et l'engagement de Sheikh NAWAF pour le devenir de son pays dévasté par la guerre, m'ont séduit au plus haut point depuis lors. D'autant plus que nos chemins se sont encore croisés lorsque nous devîmes, tous les deux, ministres de l'intérieur de nos pays et qu'il m'invita en visite officielle.







Quand, en janvier 2009, alors que j'etais ministre de l'Industrie et des Mines, j'ai été Envoyé Spécial du Président Abdoulaye Wade auprès de l'Emir de Koweit, accompagné de mon ami Ahmed Khalifa Niasse qui était dans le Cabinet du Président Wade,Son Altesse Sheikh NAWAF, devenu,entre-temps, Prince Héritier, a tenu à organiser, en notre honneur, un déjeûner spécial dans son Palais brisant ainsi tous les protocoles, pour montrer toute l'affection et la considération qu'il nourissait vis à vis de nous et du Sénégal.







C'est dire donc qu'un ami du Sénégal vient de nous quitter en la personne de Sheikh Sabbah (que Dieu l'acceuille dans son Paradis Firdaws) mais c'est aussi un grand ami du Sénégal qui lui succède et qui ne manquera pas de hisser encore, au plus haut niveau, les relations déjà excellentes entre le Sénégal et l'Etat du Koweit.







Cette coopération multiforme s'est constamment développée et embrasse désormais tous les domaines et particulirement dans le cadre des infrastructures grâce à la participation active du Koweit dans la mise en oeuvre du PSE initié par le Président Macky Sall.







Avec l'avenement de Son Altesse Sheikh NAWAF à la tête de l'Émirat du Koweit, cette courbe ascendante des liens entre nos deux pays frères ne peut que monter davantage, se consolider, s'élargir et se renforcer.







Dakar le 30 Septembre 2020







Maître Elhadji Ousmane Ngom



Ancien Ministre d'Etat



DAKAR-Sénégal