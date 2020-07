SEYDOU SANÉ, Président du Casa-Sports : « Nous avons intérêt à protéger notre football. Il faut que la raison domine la passion »

La représentation en Afrique n’est pas liée au rang mais à une désignation







On prend acte de la décision de la fédération Sénégalaise de football. En son temps, nous avions fait la proposition à la fédération d’arrêter le championnat après 13 journées. Donc on ne fait que prendre acte. Avec le protocole sanitaire qui est imposé à tout le monde, c’est très compliqué de l’appliquer. L’arrêt du championnat devient incontournable.







Si le championnat est annulé, tout est annulé. Ça signifie qu’il n’y a pas premier ni deuxième. La représentation en Afrique n’est pas liée au rang mais à une désignation en tenant compte de certains critères. Il n’y aura pas d’équipes qui vont monter au niveau supérieur.







On a négocié avec nos salariés et avons trouvé un terrain d’entente







On a pris l’engagement de payer les salaires. Nous respecterons les contrats. On a négocié avec nos salariés et avons trouvé un terrain d’entente. Nous nous sommes accordés à prélever un certain montant. On a enlevé toutes les primes nécessaires. C'est seulement le salaire de base que nous payons. Donc tous les autres éléments qui composent le salaire (la prise en charge, toutes les indemnités) sautent. Il n’y a pas eu de bruit autour de ça parce que tout le monde a compris la situation.







Le Casa Sports ne peut pas dire qu’il a enregistré trop de pertes







On n’a pas encore fait le bilan. Il faudrait qu’on se retrouve en réunion pour faire l’évaluation. Notre budget tourne autour de 150.000.000 francs Cfa par mois. On n’a pas bouclé la saison et on est à 50% de notre budget. Même si on continue à payer les salaires, il y a les autres aspects, le transport, la prise en charge des joueurs pendant les voyages, l’organisation des matches, l’organisation des matches. On n’a pas effectué de dépenses sur ça. Sur ce contexte, on ne peut pas dire qu’il y a perte. Si à mi-parcours on n’arrive pas à le faire on ne peut pas dire que c’est une perte parce que quelque part pendant les cinq mois qu’on a joué, on a eu à faire des rentrées d’argent et on a fait des dépenses. On était en activité. Donc ça ne peut pas être une perte sèche.







Le comité directeur va se réunir incessamment … va décider de son sort







On a fini avec Badara Sarr. Cette page est tournée depuis. Ansou il est intérimaire. Le comité directeur va se réunir incessamment et c’est de cette réunion qu’on va décider de son sort. On attend les derniers rapports, il nous a fait un rapport de mi-parcours car le championnat dans son entendement devait continuer. Mais comme son arrêt est confirmé, on pourra faire le bilan de l’année. Là on va demander aux joueurs d’aller en vacances et nous allons préparer la saison prochaine.







Il faut que la raison domine la passion







Nous demandons aux uns et autres d’être sereins par rapport à ce qui se passe dans le football. Nous avons intérêt à protéger notre football. Il faut que la raison domine la passion. Ce qui est arrivé à ces clubs pouvait arriver à n’importe quel club. C’est ça le sport. Il est cruel par moment, restons sereins et gardons l’espoir de développer un football national.