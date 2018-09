SEYDINA MANDIONE LAYE À TOUBA- ''J’étais venu, au nom du Khalife des Layènes, présenter des condoléances et rappeler le pèlerinage de Ngédiaga ''

Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a reçu ce dimanche une délégation dépêchée à Touba par le Khalife des Layènes, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye. La délégation était venue présenter des condoléances au Khalife Général ses Mourides suite au décès de la première épouse de ce dernier, jeudi dernier.







Seydina Mandione Laye, porteur d’un message personnel de son père et guide spirituel, après avoir formulé des prières pour le repos paisible de Sokhna Yeumou Mbacké, de préciser aussi être venu recueillir des prières et des conseils en perspective de l'édition 2018 de la commémoration de l'exil de Seydina Limamoulaye Laye. Un exil qui a eu lieu en 1887 et qui a vu le saint homme passer à Malika trois jours et trois nuits de suite.



''.Le Khalife m'a dit de venir rencontrer Serigne Mountakha pour lui entretenir de l'organisation prochaine de l'événement et l'inviter à se l’approprier comme c'est le cas depuis toujours. Cette rencontre a été rendue possible grâce à la diligence de Cheikh Mansour Diouf et de tous les dignitaires mourides qui vivent avec nous à Yoff '', dira l'émissaire de Seydina Abdoulaye Thiaw Laye.



Le pèlerinage de Ngadiaga est prévu en fin septembre prochain.