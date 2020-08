SERIGNE SALIOU THIOUNE : « même les Thiantacounes qui dormaient ont commencé à se réveiller... Ce ndigël de Serigne Cheikh nous a réhabilités »

C'est une foule immense qui a été drainée par Serigne Saliou Thioune ces dernières 96 heures à Touba et plus précisément dans la maison de Serigne Saliou Mbacké. Le fils aîné et Khalife de Serigne Cheikh Béthio Thioune déroulait un ndigël de Serigne Cheikh Saliou Mbacké qui l’avait instruit de remblayer avec du sable (provenant de Diourbel) la maison du cinquième Khalife Général des Mourides.



Visiblement satisfait du degré de mobilisation des Thiantacounes et de la rapidité d'exécution des tâches, Serigne Saliou Thioune a conclu que la masse derrière lui s'est beaucoup élargie, entre temps. Pour lui, c'est clair. Beaucoup de disciples ont rallié ses troupes après quelques moments d'errements. "Ceux qui dormaient ont commencé à se réveiller. Disons qu'ils se sont réveillés et nous ont rejoints. Serigne Cheikh Saliou nous a réhabilités. Il nous a confortés en nous confiant ce ndigël. Serigne Béthio m'avait dit de ne jamais quitter la voie du ndigël. C'est Serigne Saliou Mbacké qui en a ainsi décidé. Cela prouve qu'il est avec nous. Nous n'y sommes pour rien. C'est lui qui dirige..."



Le nouveau guide spirituel des Thiantacounes, reconnu par Touba comme étant le Khalife de Serigne Cheikh Béthio Thioune, était entouré de ses frères, dont Serigne Khadim Thioune.