SERIGNE OUSMANE MBACKÉ : ' Nous ne comprenons toujours pas pourquoi Touba est systématiquement en proie à des pénuries d'eau lors des magal. '

Dans le cadre des activités préparatoires au Grand Magal de Touba, un comité local de développement s'est tenu jeudi, sous la présence du sous-préfet de Ndame, des chefs de services locaux et du coordonnateur de l'organisation du 18 Safar, accompagné d'un collège de chefs religieux.



Dans son allocution, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma s'est encore interrogé sur les raisons qui justifient que jusqu'à présent aucune solution structurelle n'est apportée au problème d'eau à Touba. ''Depuis bientôt plusieurs années, nous ressassons les mêmes doléances.

Ces doléances sont tout le temps liées à l'eau. On en parle lors de toutes les rencontres et pourtant les difficultés reviennent au galop pendant le magal. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est toujours le même calvaire." La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités de Touba dont le maire Abdou Lahad Kâ...