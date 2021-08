SERIGNE MOUNTAKHA : « Nous avons voulu implorer la Clémence de Dieu pour qu’il fasse partir cette pandémie et que démarre un meilleur hivernage »

Connue annoncé, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a personnellement prononcé son discours de clôture ce mercredi vers 18 heures pour baisser les rideaux de la journée de prières qu’il a lui-même initiée à Touba.







Et c’est clairement qu’il dira que ses objectifs étaient d’implorer la clémence de Dieu pour que prenne fin cette pandémie de la Covid-19 et que démarre un meilleur hivernage.







« Serigne Touba savait mieux que nous prier Dieu et implorer sa miséricorde et sa clémence. Mais, quand il priait, ses objectifs n’étaient pas que de voir ses vœux exaucés mais surtout de louer la grandeur de Dieu ».







Il poursuit : « aujourd’hui, nous prions pour que Dieu fasse partir cette pandémie et permettre un bon hivernage. Nous avons aussi profité de l’occasion pour réitérer notre allégeance à Serigne Touba et marteler notre engagement à travailler pour lui et à adorer Dieu. À travers cet appel à la prière, j’avais voulu réengager, par ailleurs, les déclamateurs de qacidas dans cette tâche qui est la leur mais finalement, tout le monde est venu s’y mettre. Nous avons confiance en Serigne Touba et croyons fermement à sa proximité avec Dieu... Retournons vers le Seigneur et vers Serigne Touba. Nous avons le droit de prier Dieu. Nous appartenons à Dieu et c’est Lui qui nous a amenés sur terre pour que nous l’adorions. Alors adorons-Le. ».