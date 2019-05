SERIGNE MOUNTAKHA MBACKÉ : ' Cheikh Bass Abdou Khadre travaille pour Serigne Touba et rien d'autre '

Encore une marque de satisfaction du Khalife général des Mourides à l'endroit de son porte-parole. Recevant la délégation des héritiers de Cheikh Béthio Thioune, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou n'a pas manqué de saluer le travail colossal au quotidien abattu par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre au service de Serigne Touba et de la communauté Mouride. Il a saisi l'occasion que lui offrait Serigne Saliou Mbacké '' Gueule Tapée '' pour mettre en exergue le rôle déterminant joué par Serigne Bassirou Mbacké dès l'annonce de la nouvelle du rappel à Dieu du Cheikh, apaisant les cœurs et facilitant le dialogue entre Touba et Médinatoul Salam.



C'est la brèche qui permettra au Khalife de préciser que le Mbacké-Mbacké ne faisait qu'œuvrer pour Serigne Touba et que c'est cela qui était l'essence même de son existence...