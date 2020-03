SERIGNE MOUNTAKHA LIBÈRE : "Les muezzins continueront à appeler à la prière mais... chacun devra prier chez lui"

Pour que nul n'en ignore, le Khalife Général des Mourides vient de préciser sa position par rapport à l'état d'urgence et le couvre feu décrété depuis hier par le Président de la République. État d'urgence et couvre-feu qui entrent en vigueur aujourd'hui.



Dans une déclaration qu'il a faite ce mardi 24 mars dans sa concession de Darou Tanzil, le Patriarche de Darou Minam a solennellement demandé aux muezzins des mosquées de Touba de continuer à faire l'appel à la prière. Cependant, il demande aux populations de ne plus rallier les mosquées et de se fier à honorer ce pilier de l'Islam chez eux ou de là où l'appel leur parvient. Mieux, il signale que seuls ceux qui s'affairent à l'entretien des édifices pourront y prier les vendredis tout comme les autres jours, le temps que la transition se passe. Dakaractu y revient avec de plus amples informations...