SERIGNE MODOU LÔ NGABOU : « Vous qui venez au Magal de Touba, les interdits restent interdits. Safinatul Amann n'hésitera pas à raser ou à déshabiller des pèlerins »

Touba ne badinera pas avec le mauvais port vestimentaire et les mauvais comportements. C'est Serigne Modou Lô Ngabou qui en fait l'annonce. Le Chef religieux, personne morale du Dahira Safinatul Amann, s'est voulu clair et sans ambages dans le discours, même s'il rappelle que les sanctions ne seront pas forcément coercitives.



Toutefois, il signale que ses équipes vont travailler de jour comme de nuit et vont œuvrer en parfaite collaboration avec la police et la gendarmerie. Ainsi, signale-t-il que le temps du magal ne devrait guère accorder d'exception à la règle et ''que les interdits restent interdits et aujourd'hui plus que jamais."



Parmi ces interdits, Serigne Modou Lô Ngabou citera la dépigmentation de la peau, les tresses superficielles, les cils de même nature, les coiffures fantaisistes, les habillements courts et ou transparents, le transport par vélomoteur de femmes, la cigarette, les boissons alcoolisées, etc...



Par rapport aux tenues vestimentaires indécentes et aux coiffures fantaisistes, le chef religieux précisera que ses hommes n'hésiteront pas à déshabiller des pèlerins avant de les rhabillier décemment ou à les raser complètement. ''À bon entendueur salut! ", martèlera Serigne Modou Lô Ngabou...