SERIGNE MODOU KARA : "J'ai commandé en Chine un véhicule qui ressemble à un avion... Je suis le seul à avoir introduit un âne dans un avion '

Le magal de Darou Moukhty a vécu. Chez Serigne Modou Kara Mbacké, l'affluence a été, comme à l'accoutumée, monstre. Et le guide spirituel du Silkum Jawahiri n'a pas raté l'occasion pour faire quelques révélations sur ses projets.

Acclamé par ses disciples, Serigne Modou Kara a annoncé l'imminent intérêt que les Chinois vont porter sur la cité de Darou Moukhty. Des Chinois auprès desquels il compte passer des commandes.



''J'ai commandé chez les Chinois une voiture qui ressemble à un avion. Un véhicule qui pourrait même, si je le désire, voler un peu. '' Il poursuit : ''C'est à moi que Serigne Touba a donné ce qui n'existe nulle part.''



Serigne Modou Kara de révéler quelques prouesses qu'il a accomplies et qu'il juge exceptionnelles comme celles de voyager à bord d'un avion avec des animaux domestiques. '' Je suis le seul à avoir introduit un âne dans un avion. Pourquoi ne devrais-je pas rendre grâce à Dieu quand il me donne 120 véhicules ? Il est temps de vouer à Thierno et à Serigne Touba la considération qu'ils méritent. Je ne suis pas un leader propre à cette ville. Je suis leader partout à cause du Bamba Fèp '', a-t-il annoncé dans cette partie de son discours...