SERIGNE MODOU BOUSSO DIENG : « On court vers un grand danger à cause du non-port de masque et je soutiens le Président Sall dans ce combat »

"Ne pas porter de masque, c'est ne rien lire à travers le geste du Khalife Général des Mourides qui a, successivement, mis un turban et enfilé un masque... C'est aussi anéantir les efforts colossaux déployés par le Président de la République. En tant que leader d'opinion et soucieux du bien-être des populations de ce pays et surtout de celles de Touba, j'ai décidé d'apporter mon soutien au Chef de l’État." Ces mots sont de Serigne Modou Bousso Dieng.



Ainsi, en perspective au Grand magal de Touba, le leader politico-religieux s'est engagé à distribuer 100 000 masques aux habitants de la cité et aux futurs pèlerins. Le leader politico-religieux reconcontrait quelques-uns de ses lieutenants pour démarrer l'opération de distribution. "J'ai même démarré", dira-t-il à Dakaractu-Touba. "Je suis d'avis que le combat doit être accéléré pour ne courir aucun risque de propagation de ce virus de la covid19 d'ici au Grand magal".



Serigne Modou Bousso Dieng de regretter cependant la non-implication des leaders d'opinion dans ce combat déclenché pour stopper la pandémie et accuse les représentants de l'État. "J'en veux beaucoup aux autorités administratives du département de Mbacké qui ne nous associent à aucune de leurs initiatives alors qu'il est certain qu'elles ne parviendront à rien sans nous, leaders d'opinion."

Il finira son intervention par saluer la bonne "posture" de l'État face aux risques de récession économique découlant de la pandémie et qui bousculent le Sénégal comme elle le fait avec tous les autres pays du monde...