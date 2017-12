SERIGNE MODOU BARA DOLLY SUR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : " Les propos aigre-doux sur les tarikhas et sur les ethnies constituent une bombe qui peut éclater à tout moment ''

'' Les débats tels qu'ils se passent à l'Assemblée nationale, l'intervention impertinente de certains députés sur les tarikhas et sur les ethnies, l'insolence des discours constituent une bombe à retardement qui peut éclater à tout moment. Au lieu d'être un creuset d'idées profitables au pays et aux Sénégalais, l'hémicycle est en train de nous retarder du fait de députés inconscients tout prêts de saboter le travail énorme et rassembleur des chefs religieux. '' Ce discours est de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, chef religieux et responsable politique de l'Apr à Touba.



Câblant Dakaractu ce lundi, le Mbacké-Mbacké exige '' au nom de la paix qui existe entre les tarikhas du pays depuis toujours '', que les députés fauteurs arrêtent de verser dans ce genre de discours et s'exercent à aborder des questions strictement politiques. '' Rappelons-nous que la paix entre les tarikhas est un combat que Serigne Sidi Mokhtar mène depuis qu'il est aux commandes de la confrérie Mouride. Et il est soutenu dans ce combat par tous les autres. Ils ne sont pas envoyés à l'Assemblée nationale parce qu'ils appartiennent à telle ou telle confrérie ou à telle ou telle ethnie. Que ces députés ne trahissent pas nos attentes ! Le niveau des débats est bas. J'interpelle le Président Moustapha Niasse et l'invite à raisonner ses collègues avant que l'irréparable ne se produise! ''



Notre interlocuteur de lister d'autres sujets capables de créer des problèmes. '' Je regrette aussi les débats qui s'intéressent à la vie privée des gens, qui font allusion à leur appartenance familiale, religieuse... ''