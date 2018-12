SERIGNE MAME THIERNO À MACKY : ' J'aurais eu un gros pincement au cœur si vous étiez parti sans passer dire merci aux populations qui sont sorties vous accueillir '

Malgré l'attente très longue des populations massivement sorties, samedi, lui réserver un accueil on ne peut plus populaire sous la houlette notamment de Sokhna Adji Seck, le Président Macky Sall est finalement venu prendre son bain de foule nonobstant son calendrier changé. Un effort hautement salué par la Khalife de Darou Marnane. Serigne Mame Thierno Mbacké ne s'empêchera, en effet, de le signaler dès l'entame de son propos qu'il est passé tout prêt d'un pincement de cœur sachant que ces populations auraient été beaucoup déçues de ne pas voir leur hôte venir leur saluer.



À Darou Marnane, le Président Macky procédera à l'inauguration d'un forage creusé par l'État du Sénégal et un poste de santé construit par le Khalife de Darou Marnane lui-même. D'ailleurs le Président Macky Sall se réjouira de savoir que ce poste de santé a été baptisé '' Marième Faye Sall ''. Dans la foulée, il s'engagera, dans le courant de son deuxième mandat à électrifier les zones rurales qui ne le sont pas encore et à construire une brigade de gendarmerie dans la cité avant de solliciter un soutien politique en direction de la Présidentielle de 2019. Le Président Macky Sall se sera aussi rendu aussi à Guéth Ardo.