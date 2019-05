SERIGNE MAHFOUZ MBACKÉ : "Éduquez les enfants et apprenez leur le Coran... Soyez tolérant si vous souhaitez être toléré "

Khalife de Sokhna Maïmouna Mbacké Bintu Khadim Rassoul, Serigne Mahfouz Mbacké a présidé dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai 2019, la cérémonie officielle du Laylatul Qadr organisée à Touba Hlm. Pour l'occasion, il a sacrifié à son traditionnel discours insistant, pour cette édition 2019, sur l'apprentissage du Coran par les enfants invitant les parents à prendre leurs pleines responsabilités dans ce sens.



''Apprenez à vos enfants le Coran. Voilà une chose qui ne doit pas manquer dans la vie d'un musulman. C'est une obligation qui pèse sur l'épaule de chaque parent. Le Coran est un livre Saint qui nous vient de Dieu et c'est le plus Saint des livres '' dira-t-il substantiellement à ce propos.



Assis aux côtés du porte-parole du Khalife général des Mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr et du ministre Dame Diop venu diriger la délégation gouvernementale, Serigne Mahfouz Mbacké ne manquera pas aussi d'appeler à l'unité des cœurs entre musulmans. Pour lui, '' c'est une obligation à laquelle les musulmans sont astreints du fait que cette union des cœurs est un ndigël qui émane de Dieu ''. Le Chef religieux de signaler, en passant,que le prophète Mahomet (Psl ) et son serviteur Cheikh Ahmadou Bamba en ont fait leur combat durant toute leur existence.



Serigne Mahfouz appellera, par ailleurs, à la tolérance martelant que '' qui veut bénéficier de la tolérance et de la clémence de Dieu doit être tolérant et clément envers ses prochains''.



Au parloir lui aura précédé Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Le préposé à l'organisation du magal de la nuit des décrets se félicitera énormément de la présence massive des familles religieuses du Sénégal estimant que le dialogue interconfrérique est une richesse dont il faut se glorifier.



Parmi les personnalités qui ont pris part à la rencontre, on peut citer Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, Serigne Ahmed Khalifa Niass, Oumar Sarr du Pds...