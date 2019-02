SERIGNE DANE ABDOU LAHAD MBACKÉ : « Voilà les raisons qui l'ont poussé à aller accueillir le Président Macky Sall »

Fils de l'ancien Khalife Général des Mourides Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Mouhamadane Mbacké a tenu à présiser les raisons qui l'ont poussé à sortir accueillir le Président Macky Sall à l'occasion du lancement officiel de sa campagne électorale à Touba et Mbacké, ce dimanche.



Le chef religieux de confier à Dakaractu ce qui suit : '' Quand j'ai entendu qu'il a choisi cette ville qui nous est si chère pour ouvrir sa campagne, j'ai compris que je devais sortir lui témoigner ma gratitude. Je suis sorti aussi pour lui faire savoir que je suis au courant de tout ce qu'il a fait pour la cité religieuse et pour tout le département de Mbacké. Non seulement je suis sorti, mais je vais le soutenir et demander à tout le monde d'en faire autant...''



Au moment où ces lignes sont écrites, le Président Macky Sall et sa délégation sont en route pour Touba et devrait, dans les prochaines minutes, rencontrer le Khalife Général des Mourides.